خواتین کے عالمی دن کے موقع پر شاہد آفریدی نے اپنی اہلیہ اور بیٹیوں کیساتھ تصویر شیئرکردی

لاہور (ویب ڈیسک) خواتین کے عالمی دن کے موقع پر پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور سٹار آل راؤنڈر شاہد خان آفریدی نے اپنی بیٹیوں اور اہلیہ کے ہمراہ پیغام شیئر کر کے سب کے دل جیت لیے۔

تفصیلات کے مطابق دنیا کے دیگرممالک کی طرح پاکستان میں بھی 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے ۔ اس موقع پر پاکستان کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے اپنی پانچوں بیٹیوں اور بیوی کے ہمراہ سوشل میڈیا پر تصویر شیئر کرکے دنیا بھر کی خواتین کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انتہائی خوبصورت پیغام دیا ہے۔

شاہد آفریدی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ آپ میں کائنات کی پرورش کرنے کی طاقت ہے۔ آپ اسے زندہ، مزید رنگین اور متاثر کن بناتی ہیں۔ 5 شاندار بیٹیوں کا باپ ہونے کی حیثیت سے میں فخر سے کہہ سکتا ہوں خواتین میں دنیا کو چلانے کی اور اسے بدلنے کی طاقت ہے۔

انہوں نے مزید لکھا کہ آئیں اس دن کو روزانہ منائیں اور انہیں سپورٹ کریں۔ خواتین کا عالمی دن مبارک ہو۔

You are the nourishing power of the Universe, You make it come alive, more colorful & inspirational. Being a father of 5 wonderful girls, I can proudly say women have the strength to move the world; lets celebrate them everyday & support them to #BreakTheBias. Happy #WomensDay! pic.twitter.com/Y2SxC8o1kV