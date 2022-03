کرکٹ کی تاریخ میں منفرد واقعہ، میاں بیوی بیک وقت پاکستان کیخلاف میدان میں آگئے

کنبرا (ویب ڈیسک) آسٹریلیا کے میاں ، بیوی پاکستان کے خلاف کرکٹ کے میدان میں ایک ہی روز ایکشن میں دکھائی دیے، میاں ( مچل سٹارک ) نے بولنگ میں جوہر دکھائے تو بیوی (الیسا ہیلی) نے خوب بلے گھمائے۔

مچل سٹارک نے آج راولپنڈی ٹیسٹ کے آخری روز برق فتار گیندیں کیں تو الیسا نے ویمنز ورلڈ کپ کے میچ میں پاکستان کے خلاف جارحانہ بیٹنگ کی اور 72 رنز بنائے اور اپنی ٹیم کو جیت دلوائی۔ایک وقت ایسا بھی آیا جب سٹارک اور الیسا بیک وقت بیٹنگ کررہے تھے۔

خیال کیا جارہا ہے کہ یہ ممکنہ طور پر کرکٹ کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے جب شوہر اور اہلیہ ایک کی ملک کے خلاف بیک وقت میچ کھیل رہے ہوں۔

Have you seen something like this before? ???? @ahealy77 & her husband Mitchell Starc were batting at the same time against Pakistan. #WomensWorldCup2022 #CWC22 #MitchellStarc #PAKvAUS pic.twitter.com/erHNJdVbll

دوسری جانب پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بولر شعیب اختر بھی اس منفرد واقعے پر تبصرہ کیے بغیر نہ رہ سکے۔ شعیب نے ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا کہ' آج صبح جب سٹارک پاکستان کے خلاف ٹیسٹ میچ میں بیٹنگ کر رہے تھے تو ان کی اہلیہ الیسا ہیلی ویمنز ورلڈ کپ مقابلے میں پاکستان کے خلاف بیٹنگ کر رہی تھیں'۔

This morning while Mitch Starc was batting in the test match against Pakistan, his wife Alyssa Healy was batting against Pakistan Womens in the Womens World Cup encounter. It could be the very first such incident taken place in the cricketing history #PAKvAUS pic.twitter.com/tGhctKTixd