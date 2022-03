پاکستانی شوبز شخصیات کے خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے پیغامات سامنے آ گے 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)ہر سال پاکستان سمیت دنیا بھر میں 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے جس میں دنیا بھر کی خواتین کے تمام سیاسی ،ثقافتی اور ان کے حقوق کے حوالے سے ہونے والے مسائل پر توجہ دی جاتی ہیں۔

اس موقع پر پاکستانی شوبز شخصیات نے اپنے سوشل میڈیا اکاﺅنٹ پر اپنے پیغامات کے ذریعے خواتین کے لیے اپنے محبت بھرے جذبات شیئر کیے۔

ماہرہ خان نے اس دن کے حوالے سے اپنے انسٹاگرام اسٹوری پر پیغام لکھا کہ ”ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور ایک دوسرے کو ترقی کرتے ہوئے دیکھیں“۔

اداکارہ صبا قمر نے بھی اس دن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور انھوں نے لکھا کہ ”یہاں مضبوط خواتین بھی ہیں ،ہم انھیں جا ن سکتے ہیں ہم ان کے ہو سکتے ہیں اور ان کی پرورش کر سکتے ہیں“۔

ماڈل و اداکارہ آمنہ الیاس نے بھی اپنے انسٹاگرام پر ایک تصویر شیئر کی جس کی کیپشن میں انھوں نے لکھا کہ ”ان کی والدہ نے بچپن سے ہی ان کے لیے ہر دن کو ہی خواتین کا دن بنایا“۔

انھوں نے مزید لکھا کہ ”ان کی والدہ کی یہ خوائش ہمیشہ ان کے لیے ایک متحرک قوت رہی ہے“۔

اداکارہ حنا الطاف نے بھی اپنے اکاﺅنٹ پر ایک پوسٹ شیئر کی جس میں انھوں نے لکھا کہ ” خواتین کے عالمی دن کی مبارک باد دی“۔

اسی طرح اداکار عثمان خالد بٹ نے بھی خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے اپنے ٹوئٹر پر پوسٹ شیئر کی جس میں انھوں نے لکھا کہ ”خواتین کا عالمی دن مبارک ہو“۔ انھوں نے مزید لکھا کہ ”ہمارے قوانین کا مقصد خواتین کا تحفظ ہے نہ کہ ملزمان کے حق میں اور ہمیں اپنے قوانین کے اندر موجود خامیوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کرنا چاہیے “۔

Happy International Women's Day.

And a reminder that our laws are meant to protect women, not favor the accused.

We must call to end regressive interpretations of our laws and the loopholes within that let murderers go scot free.