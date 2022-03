لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی ٹینس سٹار ثانیہ مرزا نےاپنے شوہر شعیب ملک کو اوور قرار دے دیا ۔

تفصیل کے مطابق گزشتہ روز قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی شعیب ملک نے عورتوں کے عالمی دن کے حوالے سے ایک وڈیو جاری کی تھی جس میں وہ بوتل دھو رہے تھے۔اس ویڈیو کے رد عمل میں ان کی اہلیہ ثانیہ مرزا نے شعیب ملک پر طنز کرتے ہوئے ٹوئٹ کیاکہ اوور کرنے کی عادت کب جائے گی ۔اس کے ساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ میں صرف مذاق کر رہی تھی۔ثانیہ مرزا نےدوبارہ طنز کرتے ہوئے لکھا کہ بوتل کو صاف کرنے پر تمہیں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔انہوں نے مزید شعیب ملک کو مخاطب کر کے لکھا کہ کیا مجھے اب میری ٹی شرٹ واپس مل سکتی ہے؟

Over karne ki aadat kab jaayengi ????????????‍♀️

Just kidding .. congratulations on successful bottle washing ..

Ps - can I have my t shirt back pls ???? https://t.co/VjcOFwLnVS