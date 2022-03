شین وارن کی آخری رسومات سرکاری اعزاز کے ساتھ میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں ادا کرنے کا اعلان، یہ سٹیڈیم آنجہانی سپنر کیلئے خاص کیوں تھا؟

میلبرن (ڈیلی پاکستان آن لائن) آسٹریلیا کی ریاست وکٹوریہ کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ سپن لیجنڈ شین وارن کی آخری رسومات میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں 30 مارچ کو ادا کی جائیں گی۔

ریاست وکٹوریہ کے پریمیئر ڈینیل اینڈریوز نے اس امر کی تصدیق کی ہے کہ سابق سپنر کی آخری رسومات میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں ادا کی جائیں گی کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں شین وارن نے یادگار کارنامے سرانجام دیے اور یہی وہ شہر ہے جہاں وہ پلے بڑھے۔

انڈیا ٹوڈے کے مطابق میلبرن کرکٹ گراؤنڈ سے شین وارن کی بہت سے یادیں اور ریکارڈز وابستہ تھے۔ یہی وہ گراؤنڈ تھا جہاں انہوں نے سنہ 1994 کی ایشز کے دوران اپنی مشہور ہیٹ ٹرک کی تھی۔ اسی جگہ پر انہوں نے اپنی آخری انٹرنیشنل سیریز کے دوران سنہ 2006 میں 700 ویں وکٹ لی تھی۔

