آسکر ایوارڈ یافتہ فلمسازنے ایلون مسک کی زندگی پر دستاویزی فلم بنانے کی تیاریاں شروع کردی

سان فرانسسکو (ویب ڈیسک)آسکر ایوارڈ یافتہ دستاویزی فلمساز ایلکس گبنی نے ایلون مسک کی زندگی پر ایک دستاویزی فلم بنانے کی تیاری شروع کردی ہے۔

غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایلکس گبنی نے پیر کے روز انکشاف کیا ہے کہ"اس دستاویزی فلم کی شوٹنگ کئی مہینوں پہلے ہی شروع ہوگئی تھی"۔ ایلکس گبنی نے اس دستاویزی فلم کے بارے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ "میں کچھ عرصے سے اس فلم پر کام کر رہا ہوں اور اس کے لیے بہت پرجوش ہوں.میں اس غیر معمولی گروپ سے خوش ہوں جو میرے ساتھ اس فلم کو بنانے کے لیے کام کر رہا ہے!"۔

خیال رہے کہ یہ فلم جیگسو پروڈکشنز اور کلوزر میڈیا کے ساتھ ساتھ کچھ خفیہ مواد اور ڈبل ایجنٹ کی مالی مدد سے بنائی جائے گی۔فی الحال ایلکس گبنی اور پروڈکشن کمپنیوں کی جانب سے اس فلم کی ریلیز کے لیے کسی متوقع تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس بارے میں واضح طور پر کوئی معلومات فراہم کی گئی کہ فلم کی شوٹنگ کا آغاز کب ہوا۔

ایلون مسک نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنی زندگی پر دستاویزی فلم بنائے جانے کے حوالے سے کیے گئے ایک ٹوئٹ پر اپنے ردِعمل کا اظہارکرتے ہوئے لکھا کہ"یہ ایک ہٹ فلم ہوگی"۔

The Oscar-winning film-maker, Alex Gibney is making a film on Elon Musk. @elonmusk pic.twitter.com/Gs5yAsULdR