'میں تم سے وعدہ کرتا ہوں...'،سکیش چندر شیکھر کی ہولی پرجیکولین فرنینڈس کیلئے نیک خواہشات کا اظہار

ممبئی(ویب ڈیسک)200 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کے الزام میں گرفتار ملزم سکیش چندر شیکھر نے ہولی کے تہوار پر اداکارہ جیکولین فرنینڈس کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے انہیں محبت بھرا ایک خط لکھادیا۔

این ڈی ٹی وی نیوزکے مطابق ملزم سکیش چندر شیکھر نے ہولی کے موقع پر میڈیا پر اپنا ایک خط جاری کیا جس میں انہوں نے اپنے خاندان، دوستوں، 'حامیوں اور نفرت کرنے والوں' اور ان کی قانونی ٹیم کو ہولی کی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہ جبکہ جیکولین فرنینڈس کے لیے اپنی محبت اور نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا ہے۔اُنہوں نے اپنے بیان میں اداکارہ کے لیے لکھا کہ "میں سب سے شاندار انسان، حیرت انگیز، ہمیشہ سے خوبصورت جیکولین فرنینڈس کو ہولی کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں اور آج رنگوں کے تہوار کے موقع پر میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جو رنگ آپ کی زندگی سے ختم ہوگئے ہیں، اُنہیں سو گنا بڑھا کر آپ کی زندگی میں واپس لاؤں گا"۔اُنہوں نے محبت کا اظہار کرتے ہوئے مزید لکھا کہ"میں اس کو یقینی بناؤں گا کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے اور آپ جانتی ہیں کہ میں آپ کے لیے ہر حد تک جاؤں گا۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں میرے بچے، مسکراتے رہو۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کا مجھ سے کیا مطلب ہے اور آپ کا مجھ سے کتنا مطلب ہے۔ تم سے پیار کرو میری شہزادی، تمہاری بہت یاد آتی ہے، میری مکھی۔ میری بوما. میری محبت. میری جیکی۔"

