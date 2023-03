بھارتی معروف ہدایتکار سدھارتھ آنندنے "دھوم 4" میں شاہ رخ خان کی شمولیت کا اعلان کردیا

ممبئی(ویب ڈیسک) بھارتی بلاک بسٹر فلم ڈائریکٹر سدھارتھ آنند نے مشہور زمانہ فلم "دھوم 4" میں شاہ رخ خان کی شمولیت کا اعلان کر دیا۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر سدھارتھ آنند نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ "پرستاروں کیلئے ایک اپ ڈیٹ ہے، عکسبندی جلد شروع ہونے والی ہے. اپنے پسندیدہ شاہ رخ سر کے ساتھ کام کرنے کیلئےمیں بہت زیادہ خوش ہوں"۔سدھارتھ کا کہنا تھا کہ" ولن سے متعلق کل مطلع کروں گا۔

#Dhoom4 #ShahRukhKhan????

Here Is The Update For The Fans Over Here...!!!

Shoot Starts Soon. (Villain Update Tomorrow).

Iam Very Exited To Work With My Favorite Shahrukh Sir...!!!

Fingers Crossed ???? pic.twitter.com/FDSZSnm7CW