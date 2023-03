ڈاکٹر بھی انسان ہیں اُن سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، زندگی آپ کی ہے، ہر قدم بہت سوچ سمجھ کر اُٹھائیں ڈاکٹر بھی انسان ہیں اُن سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، زندگی آپ کی ہے، ہر قدم بہت سوچ ...

مصنف: پروفیسر شمع سکندر خان

قسط:25

اُنہوں نے سکرین پر سرجری والی جگہ پر موجود اُبھار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ ٹشو کے نشان ہیں۔ (جنہیں عرف عام میں ہم گومڑکہہ سکتے ہیں۔) آپ کی رپورٹس صحیح طور پر نہیں سمجھی گئیں۔ جتنے ٹیسٹ آپ نے کروائے ہیں اِن کی ضرورت نہ تھی بہرحال اپنی تسلی کے لئے اگر آپ بائیوپسی کروالیتیں تو وہ بہتر ہوتا۔ دوسرا یہ کہ آپ متاثرہ بریسٹ کو بار بار نہ تو ٹٹولیں نہ چھوئیں۔ اُنہوں نے رپورٹ میں بھی احتیاطاً بائیوپسی کروانے کا تجویز کر دیا۔ اسی بائیوپسی سے بچ کر میں امریکہ آئی تھی، یہاں پر بھی یہی لکھ دیا گیا۔

شاہدہ باجی کہنے لگیں فکر کی بات نہیں ہے just to be on the safe side ڈاکٹر حضرات ایسا لکھ دیتے ہیں تا کہ اگر تشخیص میں کسی غلطی کا احتمال ہو تو کوئی مریض اِن پر مقدمہ نہیں درج کروا سکتا۔ یہ کہیں گے میں نے تو لکھا تھا بائیوپسی کروالیں۔ میں کافی حد تک تو مطمئن ہو گئی لیکن بائیوپسی کی تلوار تو ابھی بھی لٹک رہی تھی۔ 2ماہ امریکہ اور کینیڈا رہنے کے بعد جب میں واپس پاکستان پہنچی تو چند روز بعد اپنے کنسلٹنٹ کے پاس الٹراساﺅنڈ کا رزلٹ دکھانے گئی۔ وہ پھر سے اصرار کرنے لگے کہ مجھے بائیوپسی کروا لینی چاہیے تا کہ اگر بیماری کا دوبارہ حملہ ہے تو اُسے ابتدا ءمیں ہی پکڑ لیا جائے اور نہیں ہے تو کم از کم شک تو دور ہو جائے گا۔

مرتی کیا نہ کرتی میں نے بائیوپسی کے لئے وقت لے لیا تا کہ6 ماہ سے جو سلسلہ چل رہا ہے اِس سے نجات ملے۔ دِل میں یقین تھا کہ یہ دوبارہ حملہ نہیں ہے لیکن بہرحال ڈاکٹر جو بھی تجویز کرتے ہیں اُس میں مریض ہی کی بھلائی ہوتی ہے۔ چار وناچارلیزر والی بائیوپسی کروانا پڑی۔ میں6 ماہ سے ٹال رہی تھی اور مزید ٹالنا ممکن نہ رہا تھا۔بہرطورڈاکٹر صاحبہ نے4 جگہ سے نمونے حاصل کئے۔

ایک ہفتے کے بعد رزلٹ لینے گئی تو کاﺅنٹر پر بیٹھے شخص نے ایک کاغذ میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا”چوتھی منزل سے جا کر بقایا پیسے واپس کروا لیں۔“ میں نے سوچا یہ پیسے واپسی کی رسید ہے۔ شام ہو رہی تھی اور میرے میں ہمت نہ تھی کہ چوتھی منزل پر جا سکتی، اس لئے سوچاکل رزلٹ لینے آﺅں گی تو بقایا جات واپس بھی لے لوں گی۔

اگلے روز بحریہ کالج سے واپسی پر ہسپتال گئی اور کہا کہ بائیوپسی کی رپورٹ دے دیں۔ اُس نے دوبارہ ایک پرنٹ ہاتھ میں تھما دیا اور کہا آپ چوتھے فلور سے زائد پیسے واپس لے لیں۔ میں پچھلے روز اور آج والا دونوں پرنٹ کھول کر دیکھے تو دونوں ہی بائیوپسی کے رزلٹ تھے۔ رپورٹ بالکل کلیئر تھی اور چونکہ مزید کسی تحقیقات کی ضرورت نہ تھی اس لئے اُنہوں نے زائد رقم واپس کرنی تھی۔

الحمد اللہ سکھ کا سانس لیا کہ ایک ناتجربہ کار ڈاکٹر کی غلط تشخیص کی وجہ سے یہ ابہام پیدا ہوا اور مجھے6 ماہ کی ذہنی، جسمانی اور مالی کوفت سے گزرنا پڑا۔ اگرچہ میرا دِل مطمئن تھا اور مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی لیکن پھر بھی ڈاکٹر کی بات کو نظر انداز بھی تو نہیں کیا جا سکتا تھا۔

میری تمام مریضوں اور اُن کے لواحقین سے استدعا ہے کہ خدا کے لئے ایک رائے پر اکتفا نہ کریں۔ دوسری رائے بلکہ ضرورت ہو تو تیسری رائے بھی ضرور لیں اور اُس کے بعد علاج کے بارے میں حتمی فیصلہ کریں۔ بیماری میں پریشان ہونا ایک فطری ردِعمل ہے لیکن بیماری کو ہرگز سرپر سوار نہ کریں۔ اُسے روزمرہ کا حصہ سمجھ کر گزاریں۔ تو آپ خود آپ کے گھر والے اور آپ کا گھر متاثر نہیں ہو گا۔ آپ اپنی جسمانی کیفیات کو سب سے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے تمام نکات لکھ لیں تا کہ کوئی اہم پوائنٹ بھول نہ جائیں اور ڈاکٹر کو بھی مرض کی نوعیت کوسمجھنے میں آسانی ہو۔ ڈاکٹر بھی انسان ہیں اُن سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ لیکن زندگی آپ کی ہے اس لئے ہر قدم بہت سوچ سمجھ کر اُٹھائیں۔

اب تسلی ہو چکی تھی کہ دوبارہ کینسر نہیں ہوا ہے تو میں نے ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے بڑے بیٹے سعد کو فون ملایا۔ وہ خوشی سے مچل اٹھا۔ اگلے دن ایک کوریئر ملا جسے کھولا تو سعد نے میرے اور سکندر کے لیے گلگت کے ٹکٹ بھیجے تھے۔ کالج میں گرمیوں کی تعطیلات تھی اس لیے چھٹیوں کا مسئلہ نہ تھا تو رختِ سفر باندھ لیا۔ گلگت ایئرپورٹ پر سعد اور سارہ لینے کے لیے موجود تھے۔

اگلے تین ہفتے سعد اور سارہ نے ہمیں گلگت دکھایا، ہنزہ دکھایا، سکردودکھایا۔آرمی ونٹروارفیئر سکول میں پہاڑوں کے دامن میں ٹھہرایا۔ پھر منی مرگ گئے جہاں کارگل کی جنگ ہوئی تھی، ڈومیلی کی جھیل پر سابق صدر مشرف کے بنوائے ہٹ Hutمیں ٹھہرایا۔

میری بیماری کی وجہ سے سعد کی 3 سالہ پوسٹنگ میں ہم کبھی گلگت بلتستان نہ جا سکے تھے۔ میں قدرتی نظارے، برف پوش پہاڑ اور بہتی آبشاریں دیکھتی اور سکندر کو کہتی کہ اللہ نے ہمارا ملک کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ گھر میں سارہ مزے مزے کے کھانے بناکر کھلاتی اور میرے پوتے مومن اور صائم ہماری گود میں ہمارے لاڈ لیتے رہتے۔ میرے دل میں یہ صدا گونجتی کہ اے بندے تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاﺅ گے۔( جاری ہے )

نوٹ : یہ کتاب ” بُک ہوم“ نے شائع کی ہے ۔ ادارے کا مصنف کی آراءسے متفق ہونا ضروری نہیں ۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں )