اسرائیل کا شام میں ایرانی اڈے پر حملہ، 9 فوجی ہلاک

دمشق (ڈیلی پاکستان آن لائن) ٹرمپ کی جانب سے ایران نیوکلیئر معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کرنے کے اگلے ہی ایک گھنٹے کے دوران اسرائیل نے شام میں قائم ایرانی فوجی اڈے پر فضائی حملہ کرکے 9 ایرانی فوجیوں کو ہلاک کردیا، حملے میں ایرانی فوج کو بھاری مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔

Aftermath of the Israel airstrike on the Kaswa area in southern Damascus, Iranian vehicles burning pic.twitter.com/fF9zRf1FOh