اتحادیوں سے مل کر ایرانی خطرات سے نمٹیں گے: عادل الجبیر

جدہ (محمد اکرم اسد) سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیرنے کہا ہے کہ سعودی عرب ، ایران کی معاندانہ پالیسیوں کے خطرات سے نمٹنے کیلئے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل جل کر کام کریگا۔

انہوں نے کہا کہ سعودی عرب ، ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی کا حامی ہے۔ ایران پر اقتصادی پابندیوں کی بحالی کی تائید کرتا ہے۔

We support and welcome the withdrawal of the United States from Iran nuclear deal, support the decision to reinstating economic sanctions on Iran, and continue to work with our partners to address the dangers posed by the policies of #Iran