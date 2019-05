چیئرمین ایف بی آر کی تعیناتی اعزازی ، تنخواہ نہیں لیں گے لیکن ماضی میں خود شبرزیدی اس بارے میں کیا کہتے رہے؟جان کر ہرپاکستانی حیران پریشان رہ جائے گا

لاہور(ویب ڈیسک) چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو(ایف بی آر) شبرزیدی کی تقرری اعزازی ہو گی ،وہ تنخواہ نہیں لیں گے جس کا نوٹیفکیشن جاری ہونا باقی ہے ، لیکن ماضی میں وہ تنخواہ کے بغیر کام کرنے کے بارے میں ایسی بات چیت کرتے رہے کہ جان کر ہرپاکستانی حیران پریشان رہ جائے گا۔

نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے شبر زیدی نے کہا کہ ”سنگاپوراتھارٹی کے چیف کی تنخواہ ملٹی نیشنل ایگزیکٹوز جو سنگا پور میں کام کررہے ہیں، میں سب سے زیادہ ہے ، آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یا تو طاقت کے لیے ، یا بے ایمانی کے لیے یا کسی کے مفادات کو پورا کرنے کے لیے چیئرمین ایف بی آر بن جاﺅں، تنخواہ تو ہے نہیں، پھر آپ کیوں بنیں گے ؟؟؟ یا تو آپ کسی کی پاور کو مدد دینے کے لیے بن جائیں گے ، یا آپ پیسے کمانے کے لیے بن جائیں گے یا اپنی حیثیت کو اونچا کرنے کیلئے بن جائیں گے “۔ ویڈیو دیکھئے

Media reports suggest Shabbar Zaidi is being appointed Chairman FBR without a salary and perks. Earlier he had said working without a salary means you are doing it to grab power, support another power or engage into corrupt practices. Now his own words boomerang. pic.twitter.com/xftORFyJNx