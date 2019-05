گوتم گمبھیر تمام اخلاقی حدیں پار کر گئے، اپنے خلاف الیکشن میں کھڑی خاتون امیدوار کے ساتھ انتہائی شرمناک حرکت کردی

نئی دلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت کے سابق ٹیسٹ کرکٹر اور حالیہ لوک سبھا انتخابات میں حکمران جماعت بی جے پی کے نئی دلی سے امیدوار گوتم گمبھیر نے تمام اخلاقی حدیں پار کردیں۔ الیکشن میں اپنے خلاف کھڑی عام آدمی پارٹی کی خاتون امیدوار کے خلاف قابل اعتراض پرچے چھپوا کر پورے حلقے میں تقسیم کردیے۔

عام آدمی پارٹی کی خاتون امیدوار آتشی نے ایک پریس کانفرنس کے دوران الزام عائد کیا کہ مشرقی دلی سے بی جے پی کے امیدوار گوتم گمبھیر نے ان کے خلاف انتہائی قابل اعتراض مواد پر مبنی پرچے چھپوا کر پورے حلقے میں تقسیم کیے ہیں۔ عام آدمی پارٹی کی خاتون امیدوار نے روتے ہوئے کہا کہ وہ سیاست میں اس لیے نہیں آئیں کہ انہیں پیسہ چاہیے۔

AAP East Delhi LS seat candidate Atishi breaks down during a press conference alleging BJP's Gautam Gambhir of distributing pamphlets with derogatory remarks against her says,"They've shown how low they can stoop.Pamphlet states that 'she is very good example of a mixed breed'." pic.twitter.com/z14MXXh574