مسلم لیگ ن کے کارکنوں پر مقدمے کیخلاف مریم نواز بھی میدان میں آگئیں ،بڑا اعلان کردیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ن کی رہنما مریم نواز نے مسلم لیگ ن کے کارکنوں کی ہر قسم کی مدد کرنے کا اعلان کردیاہے اور مقدمے کاسامنا کرنیوالے کارکنوں کومدد کیلئے رابطے کی ہدایت کی ہے ۔

تفصیلات کے مطابق اپنے ایک ٹوئٹ میں مریم نواز نے کہاہے کہ مسلم لیگ ن کے کارکن مدد کیلئے مجھ سے رابطہ کرسکتے ہیں۔ اپنے ایک ٹوئٹ میں مریم نواز نے کہا کہ مسلم لیگ ن لاہور کارکنوں کی ہرقسم کی مدد کرے گی ۔ ان کا کہنا تھا کہ دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ وہ مسلم لیگ ن سے کتنا خوفزدہ ہوگئے ہیں۔

واضح رہے کہ نواز شریف کی جیل منتقلی کے موقع پر استقبال کیلئے آنیوالے کارکنوں کیخلاف تھانہ کوٹ لکھپت میں مقدمہ درج کرلیا گیا ہے ، ن لیگی کارکنوں کیخلاف درج ایف آئی آر میں ہنگائی آرائی ، سڑک بند کرنے ، ریلوے ٹریک روکنے اور ہنگائی آرائی کی دفعات لگائی گئی ہیں۔

Have asked PML-N Lhr to assist the workers & offer every help but look how terrified they are of PML-N. If there’s anyone who needs help, pls contact me. pic.twitter.com/b91nk3jKWX

</p

I am actually absolutely in love & besotted with Mian Mohammad Baksh’s poetry & it has long replaced my obsession with Francis Bacon. It has actually become my guiding light. So much to identify with, relate to & seek solace in. https://t.co/sQWYEkr59h