جنازوں پر ڈانس کرنے والے گروپ کا تعلق کس ملک سے ہے اور انہوں نے کورونا کے دوران گھر پر نہ رہنے والوں کیلئے کیا پیغام دیا ہے؟ دلچسپ خبر آگئی

آکرا (ڈیلی پاکستان آن لائن) جنازوں پر ڈانس کرنے والا بینڈ کورونا وائرس کے خلاف میدان میں آگیا،بینڈ نے لوگوں کیلئےپیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں یا ہمارے ساتھ ڈانس کریں ۔

جنازوں پر ڈانس کرنے والے اس بینڈ کا تعلق جنوبی افریقہ کے ملک گھانا سے ہے۔ اس بینڈ کا کام ہے کہ وہ مرنے والے شخص کو پوری دھوم دھام کے ساتھ قبر میں اتارتا ہے۔ اس بینڈ کی جانب سے کورونا وائرس کے پیش نظر 20 منٹ کا ویڈیو پیغام جاری کیا گیا ہے۔

ویڈیو میں بینڈ کے ارکان کو گلوز اور ماسک چڑھائے دیکھا جاسکتا ہے۔ گروپ کے سربراہ بینجمن ایڈو نے کورونا کے خلاف صف اول پر خدمات سرانجام دینے والے طبی عملے کی خدمات کو سراہا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا ۔ انہوں نے طبی عملے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ سب کا خیال رکھنے کیلئے شدید محنت کر رہے ہیں۔

گروپ کے سربراہ نے لوگوں سے مذاق میں کہا کہ وہ کورونا وائرس سے بچنے کیلئے گھروں میں رہیں یا پھر ہمارے ساتھ ڈانس کرنے کیلئے تیار رہیں۔

And 2020 has come full circle...

The Ghana coffin dancers made a video to thank doctors and also warned everyone to "stay home or dance with us." pic.twitter.com/eDNzevR68U