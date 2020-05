لمز کی فیسوں میں 41 فیصد اضافہ، وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود بھی میدان میں آگئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے لاہور یونیورسٹی آف منیجمنٹ سائنسز (لمز) کی طرف سے فیسوں میں 41 فیصد اضافے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں وفاقی وزیر تعلیم نے کہا کہ انہوں نے بعض رپورٹس ایسی دیکھی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ لمز یونیورسٹی نے فیسوں میں 41 فیصد اضافہ کردیا ہے، اگر یہ رپورٹس درست ہیں تو یہ ناقابل قبول ہے۔ لمز پاکستان کا ایک بہترین تعلیمی ادارہ ہے اور اسے طلبہ کو ریلیف دینے کے معاملے میں مثال قائم کرنی چاہیے نہ کہ یہ طلبہ اور ان کے والدین پر مزید بوجھ ڈالے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ یونیورسٹی انتظامیہ فیسوں میں اضافے کے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔

I have seen reports that LUMS has increased its fee by 41%. If true, this is unacceptable. LUMS is a premier educational institution of the country and needs to take lead in giving relief to students rather then burdening them and their parents even further. Needs revision 1/2