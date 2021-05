ممبئی میں کرمنلز سے یورینیم نکلنے پر فخر عالم بھی میدان میں آگئے

لاہور(ویب ڈیسک) پاکستانی گلوکار فخرِ عالم نے ممبئی میں سٹریٹ کرمنلز کے پاس سے یورینیم برآمد ہونے کی خبر پر بھارت کو کھری کھری سنا دیں ساتھ ہی دنیا سے بھارت سے جواب طلب کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔فخر عالم نے ممبئی میں سٹریٹ کرمنلز کے پاس سے یورینیم برآمد ہونے کی خبر پر ردِعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس واقعہ پر دنیا کو بھارت سے جواب طلب کرنا چاہیے۔

انہوں نے ٹویٹر پر بھارتی خبر رساں ادارے کی ایک خبر کا لنک شیئر کیا جو کہ ممبئی میں سٹریٹ کرمنلز کے پاس سے 7 کلوگرام ریڈیو ایکٹو یورینیم برآمد ہونے کے بارے میں ہے۔ اس رپورٹ کو شیئر کرتے ہوئے فخرِ عالم نے لکھا کہ بھارت کو دنیا کو جواب دینے کی ضرورت ہے کہ ریاست اپنے سٹریٹ مجرموں کو یورینیم رکھنے کی کیسے اجازت دے سکتی ہے؟

India needs to answer the world how can the state allow its street criminals to posses uranium. Someone would have used this for terrorism & India would have claimed it was Pakistan. The truth has been exposed. The world must ask India to answer. https://t.co/3NMLQM20r9