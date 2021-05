مسجد اقصیٰ پر حملہ بدترین دہشتگر دی ہے، گورنر پنجاب

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) گورنر پنجاب چوہدری سرور نے کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز کا مسجد اقصیٰ پر حملہ بدترین دہشتگر دی ہے۔

نجی ٹی وی 92نیوز کے مطابق چوہدری سرور کا کہناتھا کہبے گنا ہ نمازیوں کو نشانہ بنا کر اسرائیل نے ہٹلر کے مظالم کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔اقوام متحدہ کی اسرائیلی دہشت گردی پر خاموشی شرمناک ہے۔امت مسلمہ کو بھی اسرائیلی دہشتگردی کے خلاف دو ٹوک پالیسی بنا نا ہوگی۔

چوہدر ی سرور نے مزید کہا کہ دنیا میں امن کے لئے کشمیر اور مسئلہ فلسطین کا حل لازم ہوچکا ہے جب تک یہ دونوں مسائل کے حل تک دنیامیں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں کے لئے ہر فوم پر انکے ساتھ ہے۔

گورنر پنجاب نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے اکاﺅنٹ سے اسرائیلی فورسز کے فلسطینی نمازیوں پر کئے جانے والے حملے کی ویڈیو بھی شیئر کی۔

The attack on worshippers at #AlAqsaMosque by Israeli occupying forces during #Ramadan is highly condemnable. We urge the int'l community @UN to take immediate action on #IsraeliCrimes. #Pakistan will continue to support the just cause of #Palestinians #IsraeliAttackonAlAqsa pic.twitter.com/F5Y7ByvRu3