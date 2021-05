سیاحتی مقامات8سے16مئی تک بند رہیں گے، اسد عمر

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور سربراہ نیشنل کمانڈاینڈ کنٹرول آپریشن سنٹر(این سی او سی ) اسد عمر کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں لاک ڈاﺅن کے دوران سیاحتی مقامات آٹھ سے 16مئی تک بند رہیں گے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے اسد عمرکا کہنا تھا کہ آج این سی او سی کے ہونے والے اجلاس میںتمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز کو ہدایت کی گئی ہے کہ سیاحوں کو سیاحتی مقامات کی بندش کے متعلق دوبارہ یادہا نی کروائی جائے۔سیاح کسی صورت سیاحتی مقامات پر نہ جائیں ورنہ انہیں واپس بھیج دیا جائے گا۔

In NCOC meeting today, chief secretary's from Federating units which have popular tourist destinations, requested to remind everyone that tourist areas are closed from 8th to 16th, so please do not come, or you will be turned back. #StayHomeStaySafe