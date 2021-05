کامیاب جوان پروگرام قرض کے اجرا کیلئے صنفی فرق ختم، خواجہ سرا سونیا ناز نے کتنا قرض لیا؟ کہانی شیئر

اسلام آباد(آئی این پی) حکومت نے کامیاب جوان پروگرام کے تحت قرض کے اجرا کے لیے صنفی فرق بھی ختم کردیا، نوجوان مرد اور خواتین سمیت اب خواجہ سرا بھی قرض حاصل کرنے لگے ہیں، نجی ٹی وی کے مطابق خواجہ سرا سونیا ناز کامیاب جوان پروگرام سے مستفید ہونے والوں میں شامل ہوئیں۔

انہوں نے10 لاکھ روپے قرض لے کر اپنا کاروبار شروع کیا، معاون خصوصی عثمان ڈار نے خواجہ سرا کی کہانی ٹوئٹر پر پوسٹ کر تے ہوئے بتایا کہ سونیاناز کامیاب جوان پروگرام سے قرض لینے والی پہلی خواجہ سرا ہیں، حکومت کا کامیاب جوان پروگرام کا مقصد ہی کمزور طبقے کی خوشحالی ہے، کئی خواتین قرض اسکیم سے کاروبار شروع کرکے اپنے خاندان کا سہارا بن گئیں، کوشش ہے سونیا ناز کی طرح ہر طبقے کے تمام افراد کی زندگی بدل سکے.

Under the leadership of PM @ImranKhanPTI our govt is esp working for the empowerment of marginalised strata of society. #KamyabJawan prgm has disbursed Rs 8.5 Billion to 10,000 business so far.

Transgender Sonia Naz has started her own business with Rs 1 Million under the scheme. pic.twitter.com/C0ydi8gHla