مریم نواز نے والدہ کیساتھ بچپن کی تصویر شیئر کردی

مسلم لیگ نون کی نائب صدر اور سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے ماؤں کے عالمی دن کے موقع پر اپنی والدہ کے ساتھ اپنے بچپن کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کردی۔

مریم نواز نے اپنے تصدیق شدہ ٹوئٹر اکاؤنٹ پر ماضی کی نایاب تصویر شیئر کی ہے جس میں وہ بہت چھوٹی ہیں اور اُن کی مرحومہ والدہ بیگم کلثوم نے اُنہیں گود میں اُٹھایا ہوا ہے۔مسلم لیگ ن کی نائب صدر نے تصویر کو ایک جذباتی کیپشن دیتے ہوئے لکھا کہ ’زندگی گُزارنے کا طریقہ خود سے نہیں بلکہ ماں سے سیکھا جاتا ہے۔‘

مریم نواز نے لکھا کہ ’میری والدہ نے مجھے سب کچھ دیا لیکن بدلے میں کبھی مجھ سے کچھ نہیں مانگا, میری والدہ جسمانی طور پر تو میرے ساتھ نہیں ہیں لیکن وہ میری ہر سانس میں میرے ساتھ ہوتی ہیں۔‘

Life doesn’t come with a manual, it comes with a mother. My mother gave me everything but never asked for anything in return. She is no more with me in her physical form, but is a constant as breathing. pic.twitter.com/MWM5tTE8Ah