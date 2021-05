وزیراعظم عمران خان کی بیت المقدس میں اسرائیلی مظالم کی مذمت

مکہ(ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیرا عظم عمران خان نے بیت المقدس میں اسرائیلی مظالم کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماہ رمضان کے دوران اسرائیل نے قبلہ اول مسجد اقصیٰ میں فلسطینیوں پر حملہ کرکے انسانیت کے تمام اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پیغام جاری کرتے ہوئے وزیرا عظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم فلسطینی عوام کی حمایت کے عزم کااعادہ کرتے ہیں،عالمی برادری فلسطینیوں کے حقوق کے تحفظ کیلئے فوری طورپراقدامات کرے۔

Strongly condemn Israeli Forces' attack esp during Ramazan on Palestinians in Qibla-e-Awaal, Al-Aqsa Mosque, violating all norms of humanity & int law. We reiterate support for Palestinian ppl. Int community must take immed action to protect Palestinians & their legitimate rights