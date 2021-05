فرانس نے پاکستان کو کورونا ویکسین کی کتنی خوراکیں عطیہ کردیں؟ بڑی خبر آگئی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) فرانس کی جانب سے پاکستان کو کورونا وائرس ویکسین کی پانچ لاکھ خوراکیں عطیہ کی گئی ہیں۔

پاکستان کو " کوویکس" پروگرام کے تحت گزشتہ روز برطانوی آسٹرا زینیکا ویکسین کی 12 لاکھ 38 ہزار 400 خوراکیں موصول ہوئی ہیں۔ آئندہ چند روز میں پاکستان کو آسٹرا زینیکا کی مزید 12 لاکھ 36 ہزار خوراکیں موصول ہوں گی۔

پاکستان میں قائم فرانسیسی سفارتخانے کا کہنا ہے کہ کوویکس کے تحت ملنے والی ویکسین میں سے فرانس نے پانچ لاکھ خوراکیں فراہم کی ہیں۔ فرانسیسی سفارتخانے کا کہنا ہے کہ کورونا ویکسین کی یہ پہلی امداد ہے جو پاکستان کو فراہم کی گئی ہے۔

France is happily participating in the #COVAX facility with a first donation of 500,000 vaccine doses #TeamEurope

