کامیابی محنت مانگتی ہے ۔۔۔ کامیابی محنت مانگتی ہے ۔۔۔

دنیا ناکام لوگوں کے ساتھ ساتھ کامیاب لوگوں سے بھری پڑی ہےلیکن کامیابی صرف اسی کا مقدر بنتی ہے جو کبھی ہمت نہیں ہارتے ۔ کامیاب لوگوں میں ایک چیز مشترکہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی منفی نہیں سوچتے ۔ منفی سوچ انسان کی صلاحیت کو کھا جاتی ہے ۔۔۔ کامیاب لوگوں کے پاس ایک ایسا پلان ہوتا ہے جس پر وہ دن رات محنت کرتے ہیں اور کامیاب ہوکر دیکھاتے ہیں۔۔ ۔

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علیؒ جناح کہا کرتے تھے کہ

Failure is a word unknown to me.

ناکامی ایک ایسا لفظ ہے جسے میں نہیں جانتا ۔

قائداعظمؒ کی یہ لائن انکی پوری زندگی کی ترجمانی کرتی ہے کہ کس طرح انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا اور پھر اس کو پورا کیا ؟ پاکستان اسی امید اور کوشش کے ساتھ بنا تھا۔ ۔۔قائد اعظمؒ کی یہ بات ہمیں بہت زیادہ جوش دیتی ہے کہ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے سو بار سوچ لو لیکن جب فیصلہ لے لو ، اس پر ڈٹ جاو۔

Think a hundred time before you take a decision, but once the decision is taken, stand by it as one man.

محنت اور لگن سے ہی فیصلوں کو تکمیل تک پہنچایا جاسکتا ہے ۔۔۔۔ کسی نے خوب لکھا ہے کہ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے لیکن منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ نہ کرو۔اسی بات کو مدنظر رکھ کر اگر ہم کامیابی کی طرف نکل پڑے تو پھر میرے خیال میں ہمیں کسی کی پراہ نہیں کرنی چاہیے ۔

اب اگر مشکل ترین امتحان کی بات کی جائے توسی ایس ایس ہے ۔ چند دن قبل 2020ء کے امتحانات میں پاس افراد کی لسٹ جاری کی گئی ۔ 2020ء کے سی ایس ایس کے امتحان میں مجموعی طور پر 18553 امیدواروں نے شرکت کی ۔ ان میں سے 1.9 فیصد کے تناسب سے صرف 376 امیدوار ہی کامیاب ہوئے ۔۔۔ جس میں سی ایس ایس امتحان میں پنجاب سرفہرست ، کے پی کے کی مایوس کن کارگردگی رہی ۔ ۔۔

اس میں کوئی شک نہ ہوگا کہ پاس ہونے والے کی طرح فیل لوگوں نے بھی محنت کی ہوگی۔ جس نے سی ایس ایس امتحان کا اعادہ کرلیا ہوتا تو پھر پوری کوشش کرتا ہے ۔ ۔۔راتوں کو جاگتا ہے ۔۔۔ دن رات محنت کرتا ہے لیکن کامیاب صرف 376 لوگوں کا مقدر بنتی ہے۔۔۔ کبھی کامیابی پہلی دفعہ امتحان دینے سے مل جاتی ہے کبھی بار بار کوشش کرنی سے ملتی ہے ۔۔۔ میرے خیال میں کامیابی کوشش ، محنت اور لگن سے ہی ممکن ہوپاتی ہے ۔

اس پرایک لائن دیکھنے کوملی کہ ’’اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کریں ‘‘اس طرح کی بات ایک اور جو آپ کے دل کو جاکر لگے گی ۔۔۔پوری دنیامیں ایک ہی شخص ہے جو آپ کی زندگی کوبدل سکتا ہے وہ آپ خود ہے ۔۔۔۔آپ کے پاس دنیا گذارنے کا مقصد ہونا چاہیے ۔۔۔ آپ نے بھی اپنے گولز بنائے ہوں گے۔۔۔ کیا ہی اچھا ہوکہ آپ اپنے گولز میں انسانیت کی خدمت بھی شامل کرلیں۔۔۔ غریب لوگوں کی مدد کر لیں ۔۔۔ کسی کی کفالت کر لیں ۔۔۔ بے سہارا لوگوں کو اپنا ساتھ دیں ۔

آخر میں اعجاز رحمانی کا ایک شعر محنت کرنے والے لوگوں کے نام

ابھی سے پاؤں میں چھالے نہ دیکھو

ابھی یارو سفر کی ابتدا ہے۔۔

نوٹ:یہ بلاگر کا ذاتی نقطہ نظر ہے جس سے ادارے کا متفق ہونا ضروری نہیں۔