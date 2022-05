قلعہ سیف اللہ میں اے این ایف نے 1 ٹن سے زائد منشیات برآمد کرلی

کوئٹہ (ویب ڈیسک) اینٹی نارکوٹکس فورس ( اے این ایف )نے بلوچستان میں قلعہ سیف اللہ میں چھاپہ مارکر منشیات کی بھاری کھیپ برآمد کرلی۔

حکام کے مطابق اے این ایف انٹیلی جنس اور اے این ایف بلوچستان نے ضلع قلعہ سیف اللہ کی تحصیل بادینی کے علاقے کلی لوئی بند میں چھاپہ مارا اور افغانستان سے سمگل کرکے وہاں ڈمپ کی گئی1 ٹن سے زائد منشیات برآمد کی۔منشیات میں 867 کلو گرام مارفین، 260 کلوگرام ہیروئن اور 255 کلو گرام آئس شامل تھی۔

"ایکسپریس نیوز" کے مطابق حکام کا کہنا تھا کہ منشیات گوادر کے راستہ بیرون ملک سمگل کی جانی تھی جس کو قبضے میں لیکر انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔

