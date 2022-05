روپیہ اور معیشت گر رہی ہے ، پاکستان کب تک غیر یقینی صورتحال کی قیمت چکائے گا، اسد عمر

اسلام آباد ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری اور سابق وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر نے کہا کہ روپیہ اور معیشت گر رہی ہے ، آخر کب تک پاکستان غیر یقینی صورتحال کی قیمت چکائے گا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنےپیغام میں اسد عمر نے ڈالر کی اڑان اور سٹاک مارکیٹ میں مندی کے رجحان پر کہا کہ مارکیٹ پھر سے گرنے لگی ہے جبکہ روپیہ ڈالر کے مقابلے میں مسلسل گراوٹ کا شکار ہو رہا ہے ، فیصلہ سازی کا مکمل فقدان ہے ۔

market falling again . Rupee continuing to slide against $. Complete paralysis of decision making. How long can Pakistan bear the cost of uncertainty? What price the economy will pay before we realize elections are the only way out? #امپورٹڈ__حکومت__نامنظور