سلیمان شریف نے 4 چار سال بعد حمزہ شہباز کو گلے لگالیا

لاہور (ویب ڈیسک) وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے سلیمان شہباز نے اپنے بھائی اور وزیراعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کو 4 سال کے بعد گلے سے لگالیا۔مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر سلیمان شریف نے حمزہ شہباز کے ہمراہ اپنی تصویر شیئر کی۔سلیمان شریف نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا کہ ’میرا بھائی سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، میں نے 4 سال بعد بھائی کو گلے لگایا ہے۔‘

My brother is the most loving and affectionate!

Hugged him after 4 years pic.twitter.com/SL2pdCQvyI