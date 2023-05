عدنان صدیقی بھارتی میڈیا کی مہم کے خلاف بلاول بھٹو کی حمایت میں سامنے آگئے

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن) سینئر اداکار عدنان صدیقی نے پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے خلاف بھارتی میڈیا کی مہم پر بھارت کو مہمانوں کی عزت نہ کرنے والا میزبان قرار دے دیا۔

تفصیلات کے مطابق بھارت میں جاکر حکمران جماعت بی جے پی کو آئینہ دکھانے پر شوبز شخصیات بلاول بھٹو کی تعریفیں کررہی ہیں۔

بلاول 4 اور 5 مئی کو بھارتی شہر گوا میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم (ایس سی او) کے اجلاس میں شریک ہوئے تھے جہاں انہوں نے متعدد بھارتی اور عالمی نشریاتی اداروں کو انٹرویوز بھی دیے۔عدنان صدیقی نے ٹوئٹر پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور لکھا ایک اچھا میزبان مہمان نوازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مہمانوں کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ پیش آتا ہے، چاہے اس کا کوئی بھی سیاسی یا نظریاتی تنازعہ ہو۔اداکار نے مزید لکھا کہ ایک مہمان کی تذلیل سے کوئی خاص مقصد حاصل نہیں ہوتا البتہ اس سے حالات مزید خراب ہوتے ہیں۔

عدنان صدیقی نے "بلاول بھٹو زرداری" کا ہیش ٹیگ بھی استعمال کیا۔

A good host upholds the value of hospitality and treat guests with dignity and respect, regardless of any underlying political or ideological conflicts. Ultimately, the act of demeaning a guest serves no productive purpose and only vitiates the situation. #bilawalbhutto