پلیئر آف دی منتھ بننے پر فخر زمان نے پیغام جاری کر دیا 

لاہور (ڈیل پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز کھلاڑی فخر زمان نے آئی سی سی کی جانب سے پلیئر آف دی منتھ بنائے جانے پر رد عمل جاری کر دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق فخر زمان نے ٹویٹر پر جاری پیغام میں کہاکہ ”جس طرح چیپمین بھائی نے ٹی ٹوینٹی میں ہماری دھلائی کی تھی اس سے مجھے لگا تھا کہ یہ اعزاز ان کو ملے گا لیکن میں ان تمام ووٹرز اور مداحوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دیا ۔“

واضح رہے کہ اس وقت فخر زمان ون ڈے بیٹرز کی رینکنگ میں دوسری پوزیشن پر ہیں جو انہوں نے نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے دوران ہی حاصل کی تھی۔فخر زمان نے نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں 363 رنز بنا کر میلہ لوٹ لیا تھا ۔

Jis tareeqay se Chapman bhai ne hame T20I me koota tha, mujhe to laga usko hi mile ga. But grateful to all the voters and fans for rooting out for me. ???? #Honoured pic.twitter.com/CdZNg9tqnG