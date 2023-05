عمران خان کی گرفتاری، حسان نیازی نے ویڈیوبیان جاری کردیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی گرفتاری پر ان کے بھانجے حسان نیازی نے ویڈیو بیان جاری کر دیا۔

حسان نیازی نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ ابھی بھی خبر آئی ہے کہ اسلام آباد سے چیئرمین عمران خان کو گرفتار کرلیاگیاہے ،سارے پاکستانی تیار ہو جائیں اپنی اپنی کونسل میں نکلنا ہے اور بھرپور احتجاج ہو گا،کسی کی بدمعاشی نہیں چلے گی ۔

حسان نیازی نے کہا کہ اسلام آبادہائیکورٹ میں ضمانت کی درخواست پر سماعت تھی، اسلام آبا دہائیکورٹ کو یقین دہانی کرانی چاہیے تھی کورٹ کے تقدس کو پامال نہیں کیا جانا چاہیے تھا،چیف جسٹس ہائیکورٹ کو اس پر فوری نوٹس لینا چاہیے ایک شخص ضمانت کیلئے ہائیکورٹ آیا ہوا ہے آپ نے اسے کیسے گرفتار کیا۔

Everyone must come out. Chairman Imran khan was inside high court biometric room. Shame on Rangers pic.twitter.com/UrCvMEajED