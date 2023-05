عمران خان کی گرفتاری سے چند لمحے قبل کی تصویر سامنے آگئی 

اسلام آباد (ویب ڈیسک) پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی گرفتاری سے چند لمحے قبل کی تصویر سیئنر صحافی حامد میر نے شیئرکردی۔

تصویر کیساتھ حامد میر نے لکھا کہ’ گرفتاری سے چند لمحے قبل عمران خان اسلام آباد ہائیکورٹ میں بائیو میٹرک کا انتظار کررہے تھے ، ان کے وکیل بیرسٹر گوہر خان نے مجھے بتایا کہ رینجرز نے بائیومیٹرک پراسیس کے دوران ہی عمران خان کو گرفتار کیا، گوہر خان کا دعویٰ تھا کہ رینجرز اہلکاروں نے پہلے انہیں دھکا دیا اور پھر انتہائی مشتعل انداز میں خان کو گرفتار کرلیا ‘۔

Just few moments before the arrest @ImranKhanPTI was waiting for biometrics in Islamabad High Court. His lawyer Barristor Gohar Khan told me that Rangers arrested Khan during the biometrics process. Gohar claimed that Rangers pushed him first and then arrested Khan very violently pic.twitter.com/lC5GdsapWT