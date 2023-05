پی ٹی آئی کے مشتعل مظاہرین کی ہنگامہ آرائی، وزیر اعلیٰ پنجاب نے دہشتگردی قرار دے دی، قوم سے وعدہ کرلیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے کارکنوں کی طرف سے عمران خان کی گرفتاری کے خلاف کی جانے والی ہنگامہ آرائی کو دہشت گردی قرار دے دیا۔

اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا ’یہ سیاست نہیں، سراسر دہشت گردی ہے۔ میرا قوم سے وعدہ ہے کہ ہم ریاست پاکستان پر اس حملے میں ملوث کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔‘

خیال رہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے خلاف پی ٹی آئی کے مشتعل مظاہرین نے لاہور سمیت دیگر شہروں میں کور کمانڈرز کے گھروں کے باہر احتجاج کیا ہے۔ لاہور سے کچھ ایسی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں جن میں کچھ لوگوں کو ایک گھر میں توڑ پھوڑ کرتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے، ان ویڈیوز کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ کور کمانڈر لاہور کے گھر کی ہیں تاہم ان ویڈیوز کی تصدیق نہیں ہوسکی۔

This is not Politics, it’s sheer terrorism. My promise to the Nation that we will not spare a single one who is involved in this attack on the state of Pakistan