پی ٹی آئی کار کنان نے مبینہ طور پر کور کمانڈر ہاوس لاہور کا فرنیچر جلا دیا ، اسد طور نے ویڈیو شئیر کردی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)صحافی اسد طور نے دعویٰ کیا ہے کہ تحریک انصاف کے کار کنان نے کور کمانڈ ہاوس لاہور میں گھس کر وہاں موجود فرنیچر کو آگ لگا دی۔

تفصیل کے مطابق پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے چیئرمین عمران خان کی گرفتاری کے خلاف پارٹی کے کارکنوں کی جانب سے کور کمانڈر لاہور کے گھر کے باہر دھرنا دے دیا گیا۔سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں جن میں کچھ لوگوں کو مبینہ طور پر کور کمانڈر لاہور کے گھر میں گھس کر توڑ پھوڑ کرتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیوز میں دیکھا جاسکتا ہے کہ کور کمانڈر لاہور کے مبینہ گھر میں موجود ہر چیز کو توڑ دیا گیا ہے تاہم ان ویڈیوز کی تصدیق نہیں ہوسکی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ویڈیوز کور کمانڈر کے گھر کے قریب ہی موجود کلب کی بھی ہوسکتی ہیں۔

دوسری جانب صحافی اسد طور نے ایک ویڈیو شئیر کی ہے جس میں مبینہ طور پر تحریک انصاف کے مشتعل کار کنان کور کمانڈر ہاوس لاہور میں گھس کر وہاں موجود فرنیچر کو آگ لگا رہے ہیں ۔اس بارے میں اسد طور نے کہا کہ تحریک انصاف کے کار کنان کور کمانڈر ہاوس لاہور کا فرنیچر جلا رہے ہیں۔

#EXCLUSIVE: In another video of corps commanders #Lahore house, #PTI protestors seen burning furniture of corps commander house. pic.twitter.com/MTj1RlM2CC