تحریک انصاف کے کارکنوں کا پاک فوج کی گاڑیوں اور جوانوں پر پتھراؤ، ڈنڈے برسانے کی ویڈیو سامنے آگئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے چیئرمین عمران خان کی گرفتاری کے خلاف کارکنوں کی جانب سے ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، ایسے ہی ایک احتجاج کی ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن سڑک سے گزرنے والی پاک فوج کی گاڑیوں پر پتھراؤ کر رہے ہیں۔

ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن نہ صرف پاک فوج کی گاڑیوں پر پتھراؤ کر رہے ہیں بلکہ ان پر ڈنڈے برساتے ہوئے نعرے بازی بھی کر رہے ہیں، جن گاڑیوں پر ڈنڈے اور پتھر برسائے گئے ان میں فوج کے جوان بھی موجود تھے۔ ویڈیو میں ایک انتہائی جذباتی خاتون کو پی ٹی آئی کے جھنڈے والا ڈنڈا گاڑیوں کو مارتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔ اس موقع پر کچھ لوگ مشتعل کارکنوں کو روکتے ہوئے بھی نظر آئے۔

Please stop ????????

A common soldier has nothing to do with all this mess. pic.twitter.com/jsoDtQ3VIo