رات کے تین بج چکے ہیں، میں بچہ وارڈ کی ڈاکٹر ہوں اور ڈیوٹی پر بیٹھی ہوں،باہر ساری دنیا خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے، گھروں میں بچے اپنی ماؤں سے چمٹے بے خوف سو رہے ہیں، ہر طرف سناٹا ہے، مگر اس تاریکی اور خاموشی کا ہسپتال کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بچہ وارڈ میں بیمار بچے داخل ہیں کچھ ایسے ہیں جن کے ڈاکٹر نے پُرامید خبر سنائی ہے وہ صحت یاب ہو رہے ہیں انہیں چھٹی ملنے والی ہے۔وہ بچے ماؤں کے ساتھ پُرسکون سو رہے ہیں۔دوسری طرف کچھ ایسے بچے ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹر نے کچھ پُرامید گفتگو نہیں کی۔ان کی مائیں ان کے سر پر ہاتھ پھیر رہی ہیں۔ دعائیں پڑھ کر پھونک رہی ہیں۔قرآن پاک کی تلاوت کرتی تکیے کے ساتھ لگی ہوئی ہیں وارڈ کے کوریڈور میں رات کے اِس پہر جگہ جگہ جائے نماز بچھے ہیں، لوگ سجدہ ریز ہیں۔لاہور کے مشہور صوفی بزرگ حضرت واصف علی واصف نے کہا تھا بچہ بیمار ہو تو ماں کو خدا ڈھونڈنا نہیں پڑتا۔ گویا اس کے تو ہر سو صرف خدا ہی ہوتا ہے۔ پھر کچھ ایسے بچے ہیں جن کی حالت تشویشناک ہے۔بیماری سے نڈھال ننھی جانیں ماؤں کو مسکرا کر دیکھنے کی کوشش میں ہیں اور ماں کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہے کہ جس کا بچہ دنیا سے جا رہا ہو اُسے اپنی جھولی اپنے ہاتھ خالی لگتے ہیں،بالکل خالی،اُس کے تو اپنے اندر باہر خلا بن جاتا ہے اُسے کچھ ٹھنڈا لگتا ہے نہ گرم۔ خوشی نہ غم، نہ بھوک نہ پیاس، کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ گویا انسان پتھرا سا جاتا ہے۔سارا دن وارڈ میں ڈاکٹر آتے ہیں، مریضوں کا معائنہ کرتے ہیں، دوائیاں لکھتے ہیں، نرسیں مریضوں کا خیال رکھتی ہیں اور پھر شام ہوتی ہے، ہر طرف اُداسی چھا جاتی ہے۔

وارڈ میں ایک بچہ بستر مرگ پر ہے اور ماں شام سے اُس کے گال، ہاتھ، ماتھا چوم رہی ہے، شاید آخری چند بوسے لے رہی ہے یا اُس کے لمس کو ہمیشہ کے لئے خود میں محفوظ کر رہی ہے۔ کبھی بستر لٹاتی ہے کبھی گود میں لے لیتی ہے، بچے کو بہت سی سوئیاں لگی ہیں، جن سے مختلف دوائیں جسم میں جا رہی ہیں اور ماں کی آنسو بھری نظریں بس بچے کے چہرے پر لگی ہیں۔ یہ شدت، یہ تکلیف، یہ ملاپ دیکھا نہیں جاتا، میری آنکھیں اشکبار ہیں اور میں خاموش ہوں۔اس تڑپ کو دیکھ کر مجھے حضرت بی بی حاجرہؓ کی یاد آئی ہے کسی دانشور نے بتایا کہ ایک ماں کی بے چینی پانی کی تلاش والی شدت کو پورا کرنا پوری اُمت پر لازم قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک ماں کی تڑپ ہے۔

والد بچے کو وارڈ کے باہر کے شیشوں سے دیکھ رہا ہے۔ گویا اس کا چہرہ اپنے دِل پر نقش کر لے، والدین کو تصویر کھینچنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے دِل سے اولاد کا چہرہ کبھی دھندلاتا ہی نہیں ہے، والد کو ڈاکٹروں نے خبر دی ہے کہ اب اس کا اور بچے کا ساتھ مختصر ہے، مگر وہ مرد ہے۔ وہ رو نہیں سکتا، اُسے بچوں کی ماں کو بھی حوصلہ دینا ہے۔آخر تک علاج کے لئے بھاگ دوڑ بھی کرنی ہے اور پھر بعد کے سارے معاملات بھی خود ہی دیکھنے ہیں۔ وہ حوصلہ نہیں ہار سکتا، وہ بس چُپ ہے۔

وارڈ میں روز آپا آتی ہے، صفائی کرتی ہے اور تمام مریضوں کے گھر والوں کو گند نہ ڈالنے کی ہدایات دیتی ہے، پھر وارڈ بوائے آتا ہے جو مریضوں کے کام بھاگ بھاگ کر سرانجام دیتا ہے اور سارا کام مکمل کر کے اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ جاتا ہے کہ اب کب کوئی اور آواز دے۔

ڈاکٹر، نرس، پیرا میڈیکل سٹاف سب اپنی اپنی سوچ میں گم اپنے اپنے کام میں مگن رہتے ہیں، سب مقررہ وقت پر ہسپتال آتے ہیں اور ڈیوٹی پوری کر کے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں مگر وارڈ میں موجود ماؤں کے لئے ایک ہی فوکس ہے، وہی سوچ، وہی کام، وہی زبان، وہی دُعا، وہی دِل، وہی جاں، بس ایک اُسے ہی چھٹی نہیں ملتی اور پھر ایک دن ہسپتال اور والدین کی انتھک کوشش کے باوجود مقررہ وقت آ جاتا ہے اور جس کا وقت آ جائے اُسے لوٹنا ہی ہوتا ہے اور پھر اس کے جانے کے بعد لمبے عرصے تک ماں باپ اُس کی یادیں،اُس کی باتیں، شرارتیں دہرا کر اُسے خود کے قریب محسوس کرتے ہیں اور اگر کوئی اُس بچے سے مشابہت رکھتا فرد کہیں مل جائے تو اُسے تکتے رہتے ہیں۔

وقت گزرتا ہے، بہن بھائی، قریبی رشتے دار سب زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں،مگر جس ماں کے سات بچے ہوں اور کوئی ایک نہ رہے۔اُس سے کوئی پوچھے اس کے کتنے بچے ہیں؟اُس کا جواب ہمیشہ We are Seven والا ہی ہو گااور اس کے بعد آواز گلے میں اٹک جاتی ہے۔

٭٭٭٭٭