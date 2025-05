"میں نے ایئرشومیں جے 10 طیارے پردھیان نہیں دیا تھا لیکن حقیقی معرکہ آرائی پر اس کی طاقت کا اندازہ ہوا کہ ۔ ۔ ۔" چینی صحافی نے ویڈیو شیئر کردی

اسلام آباد (ویب ڈیسک) پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کے نتیجے میں بھارت اپنے ہی طیارے تباہ کروا بیٹھا ہے جس کے بعد دنیا میں پاکستانی طیاروں اور ان طیاروں کو اڑانے والے شاہینوں کی دھوم مچی ہوئی ہے، اب ایک چینی صحافی نے بھی ویڈیو شیئر کردی ہے ۔

چینی صحافی لی ژین نے ایکس (سابق ٹوئٹر ) پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ " گزشتہ سال ژوہائی ایئر شو میں جے 10 مرکز نگاہ نہیں تھا، میں بھی وہیں تھا لیکن اس پر زیادہ توجہ نہیں دی ،جے 20 اور جے 35 سے بھی بہتر اب سنٹر سٹیج پر آگیا ، حقیقی معرکہ آرائی کے بعد ہی لوگوں کو اس کی طاقت کا اندازہ ہوا ہے "۔

The J-10 was not under the spotlight at the Zhuhai Airshow last year. I was there and didn't pay much attention to it either. The much better J-20 and J-35 took the center stage.



It was until the real combat that people realized the strength of this almost forgotten boy. pic.twitter.com/ajdqEZ0Q8z