کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے بھارتی میڈیا کو کارٹون نیٹ ورک قرار دے دیا۔ اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ کھیل سرحدوں، مذہبوں اور سیاست سے بالاتر ہوتے ہیں۔ آج، یہ حملے کی زد میں ہے - پی ایس ایل کو دبئی منتقل کر دیا گیا، آئی پی ایل معطل، اور راولپنڈی سٹیڈیم کے باہر بھارتی ڈرون حملہ ہوا ہے۔ کرکٹ نے کبھی ہمیں متحد کیا تھا۔ اب یہ کشمکش میں لہو لہو ہے۔

انہوں نے بھارتی میڈیا پر تنقید کرتے ہوئے کہا بھارتی میڈیا، درستگی اور غیر جانبداری جیسی صحافتی اقدار کو برقرار رکھنے کے بجائے، ایک تماشے میں بدل گیا ہے، جو ایک معتبر نیوز روم کے بجائے کارٹون نیٹ ورک زیادہ لگتا ہے۔

شاہد آفریدی نے دعوت دیتے ہوئے کہا " آئیے وکٹوں کو دوبارہ سر بلند کریں، نہ صرف کھیل کے لیے، بلکہ امن کے لیے۔"

Sports transcend borders, religions, and politics.



Today, it’s under attack - PSL pushed to Dubai, IPL suspended, and Indian drone strike outside Rawalpindi Stadium.



Cricket once united us. Now it bleeds in the crossfire.



Indian media, instead of upholding journalistic…