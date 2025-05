پاک بھارت کشیدگی ، بھارت کرکٹ ٹیم کے کپتان روہت شرما کا رد عمل سامنے آگیا

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان روہت شرما نے اپنی فوج کے حق میں بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہر گزرتے لمحے اور ہر فیصلے کے ساتھ، بھارتی شہریوں میں اپنی مسلح افواج پر فخر مزید بڑھ رہا ہے۔ مائیکرو بلاگنگ سائٹ ایکس پر پیغام دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بھارتی آرمی، ایئر فورس اور نیوی کے جوان ملک کی خودداری اور سلامتی کے لیے سینہ تان کر کھڑے ہیں۔انہوں نے بھارتی عوام سے کہا کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور کسی بھی قسم کی جعلی خبروں کو پھیلانے یا ان پر یقین کرنے سے گریز کریں۔ موجودہ صورتحال میں سچائی اور قومی یکجہتی سب سے اہم ہیں۔

With every passing moment, with every decision taken I feel extremely proud of our Indian Army, Indian Airforce & Indian Navy. Our warriors are standing tall for our nation’s pride. It’s important for every Indian to be responsible and refrain from spreading or believing any fake…