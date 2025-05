''تم وہ سپرم ہو جو 71میں ریس جیتا تھا،، کرکٹر عامر جمال کے جواب نے بھارتی شہری کو خاموش کرا دیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستانی کرکٹر عامر جمال نے بھارتی شہری کو ایسا جواب دے دیا کہ آپ کی بھی ہنسی چھوٹ جائے۔ مائیکرو بلاگنگ سائٹ ایکس پر پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے دلچسپ تبصرہ کرتے ہوئے عامر جمال نے لکھا کے پاکستان نے پاور پلے میں بھارت کے چھ طیارے مار گرائے، بھارتی اوپنر رافیل صفر پر آوٹ ہو کر بطخ بن گیا، پاکستانی شاہینوں کا حالات پر پوری طرح غلبہ صاف طور پر دیکھاگیا ، دس اوورز بعد سیکیورٹی خدشات کے باعث میچ ختم کردیا گیا۔انہوں نے بھارت کو کہا کہ ہر میچ تمہاری چاہت کے مطابق فکس نہیں ہوتا۔

اس پیغام پر بھارتی شخص نے جواب دیا کہ بزدل ماں کے بیٹے! تمہیں 93ہزار لوگوں کا سرنڈر اور کارگل جنگ یاد نہیں، تمہاری کرکٹ ختم ہو چکی ہے ،سارے فکسر کھیل رہے ہیں ،کچھ فکسر تمہاری آرمی میں بھی ہے،اپنے والد سے پوچھوں کیا وہ ہندو ہیں یا نہیں۔

اس پر عامر جمال نے دلچسپ جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا ہے ،تم وہ سپرم ہو جو 71کی ریس جیتا تھا۔

First powerplay 6 down for 0

Opener #Rafayel is gone for ????

Pakistan ???????? shaheen domination is visible #Thunderbolts

After 10 overs match has been called off #Security_conerns

Every match is not fix to your will #PakistanZindabad ????????????#OperationSuhagraat pic.twitter.com/nzPtkPmwF2