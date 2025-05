جب بھارتی ڈرون لاہور آیا تو پاکستانی سویلین شیروں نے کیسے استقبال کیا ؟ ویڈیو دیکھ کر آپ کی بھی روح راضی ہو جائے گی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)گزشتہ روز جب بھارت نے انٹر نیشنل بارڈر کے مختلف حصوں سے اسرائیلی ساختہ ڈرونز پاکستان بھیجے تو پاک فوج نے ان ڈرونز کی مخصوص صلاحیت کو فوری جانچ لیا اور انہیں ہارڈ کل یعنی ڈیفنس سسٹم سے نشانہ بنانے کے بجائے فوری اپنی جنگی اسٹریٹجی کو تبدیل کیا اور ان بھارتی ڈرونز کو سوفٹ کل کیا گیا یعنی پہلے ان ڈرونز کو پاکستان کے اندر اور نیچے آنے دیا گیا پھر ان کو ہیک کر کے چھوٹے ہتھیاروں سے نشانہ بنا یا گیا ۔

اب سوشل میڈ یا پر ویڈیوز سامنے آئی ہیں کہ جب بھارتی ڈرون لاہور کے علاقے بیدیاں روڈ کے اوپر آئے تو وہاں گراونڈ پر موجود رینجرز اہلکار انہیں اپنی جی تھری گن سے نشانہ بنا رہے ہیں جبکہ ان کے ساتھ ساتھ سویلین بھی اپنی گن سے بھارتی ڈرون کا شکار کررہے تھے جبکہ اس دوران وہاں موجود لوگوں نے فرط جذبات میں تکبیر کے نعرے بھی لگائے۔

#Indian drones Vs #Pakistani local hunters ( Shikari)

Each drone is 700k dollars . pic.twitter.com/Y9QWkztOMb