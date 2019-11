"پاکستان میرا گھر، وہاں نہیں جائوں گا تو۔۔۔ " سنی دیول کھل کر بول پڑے

لاہور (ویب ڈیسک) بھارتی اداکار اور بھارتی حکمران جماعت کے سیاستدان سنی دیول کرتار پور راہداری میں شرکت کے لیے پاکستان آ رہے ہیں۔

بھارتی خبر رساں ادارے اے این آئی کے مطابق بی جے پی کے ایم پی سنی دیول کا کہنا ہے کہ کرتارپور راہ داری کھولے جانے کے موقع پر افتتاحی تقریب میں شریک کروں گا۔ پاکستان ان کا علاقہ اور ان کا گھر ہے اور اگر وہ وہاں نہیں جائیں گے تو اور کون جائے گا۔یاد رہے کہ ہفتہ نو نومبر کو منعقد ہونے والی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے صرف سنی دیول ہی نہیں پہنچ رہے بلکہ بھارت کی کئی جانی مانی شخصیات بھی اس تقریب کا حصہ ہیں جن میں سابق بھارتی وزیراعظم من موہن سنگھ بھی شامل ہوں گے۔

Punjab Chief Minister's Office (CMO): Gurdaspur MP, Sunny Deol (file pic) to also be a part of the official 'jatha' that will attend the inauguration of the #KartarpurCorridor, on 9th November. pic.twitter.com/2ZcH0cpAkv