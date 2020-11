آزر بائیجان نے اہم شہر ’شوشا‘ کو آرمینیا سے آزاد کروا لیا

باکو (ویب ڈیسک) آذربائیجان کے صدر الہام علی یوف کا کہنا ہے کہ آذربائیجان نے کاراباخ کے دوسرے اہم شہر ’شوشا‘ کو آرمینیا سے آزاد کروا لیا ہے,قوم سے خطاب میں کہا کہ آج آذربائیجان کی تاریخ کا یادگار دن ہے، ہم نے شوشا واپس لے لیا ہے,شوشا کی آزادی کے اعلان کے بعد باکو میں سڑکوں پر شہریوں نے جشن منایا۔ترک صدر اردوان نے کاراباخ کے اہم شہر شوشا آزاد کرانے پر آذربائیجان کو مبارکباد دی اور کہا کہ شوشا میں کامیابی پر آذربائیجان کی عوام کو مبارکباد دیتا ہوں۔

I am fortunate to have fulfilled a father’s will. We liberated Shusha! This is a great victory! Today may the soul of National Leader and our martyrs be praised! I felicitate you, Azerbaijan!