آرمی چیف سے چینی سفیر کی ملاقات ،باہمی دلچسپی کے امور اورعلاقائی سکیورٹی پر تبادلہ خیال 

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن)آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے پاکستان میں چینی سفیر نونگ رونگ نے ملاقات کی،ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اورعلاقائی سکیورٹی پر گفتگوہوئی ،ملاقات میں باہمی مثالی تعلقات مزید مضبوط و مستحکم کرنے پر اتفاق کیا گیا۔

ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان غیر معمولی لازوال تعلقات ہیں ،دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید وسعت دی جائے گی ،چینی سفیر نے خطے میں تنازعات کی روک تھام کیلئے پاکستانی کاوشوںکوسراہا۔

Mr Nong Rong, Chinese Amb 2 Pak met COAS. Matters of mutual interest incl regional security discussed. The 2 noted exceptional relations between both countries & pledged 2 further improve the same .Visiting dignitary ack & aprc Pak’s contributions 4 conflict prevention in region. pic.twitter.com/ZXbsJrslKq