کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق وزیراعظم نواز شریف کے داماد کیپٹن صفدر کے خلاف مزار قائد کے تقدس کی پامالی کا مقدمہ ختم ہو گیا ۔مائیکر و بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر صحافی مبشر زیدی نے بتا یا کہ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے جس شخص نے کیپٹن صفدر کے خلا ف مقدمہ درج کروایا تھا اس نے کیس کی پیروی کرنے سے انکار کردیا ہے جس پر پولیس نے مقدمہ ختم کردیا ۔

