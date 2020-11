دھوپ کنارے میں انجی کا کردار ادا کرنے والی اس اداکارہ کو لوگوں نے ڈھونڈ نکالا، یہ اب کہاں ہیں اور کیسی دکھتی ہیں؟ آپ بھی جانیے

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک) 1980ء کی دہائی میں پی ٹی وی کے ڈرامہ سیریل دھوپ کنارے نے خوب دھوم مچائی تھی اور اب یہ ڈرامہ کلاسک میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس ڈرامے میں راحت کاظمی اور مرینہ خان نے مرکزی کردار نبھائے تھے۔ اس ڈرامے میں اداکارہ کہکشاں اعوان نے انجی کا کردار ادا کیا تھا جو طویل عرصے سے منظرعام سے غائب تھیں تاہم بالآخر لوگوں نے انہیں ڈھونڈ نکالا ہے۔

دھوپ کنارے میں انجی زویا کی بچپن کی سہیلی ہوتی ہے اور دونوں ہمسایہ ہوتی ہیں۔ آگے چل کر انجی کی ڈاکٹر عرفان (ساجد حسن)کے ساتھ منگنی ہو جاتی ہے جو ڈاکٹر احمر کا کولیگ ہوتا ہے۔ لوگ انجی کو اب تک یاد کرتے آ رہے تھے اور گزشتہ دنوں انہیں انجی کا ٹوئٹر اکائونٹ نظر آ گیا جو ان کے اصل نام ’کہکشاں اعوان‘ کے نام سے ہے۔ صارفین بڑی تعداد میں کہکشاں اعوان کو فالو کر رہے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود ان کے مداح ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے والی کہکشاں اعوان نے ٹوئٹر اپنی کچھ حالیہ تصاویر بھی پوسٹ کر رکھی ہیں جن میں وہ ایک خوبرو اور باوقار خاتون نظر آتی ہیں۔

Yes I did act in Dhoop Kinaray ???? https://t.co/Lsee51vYon