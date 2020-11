الیکشن ہارنے کے بعد بھی ’تقرر و تبادلے‘ نہ رکے، ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر دفاع کو فارغ کردیا

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) حالیہ صدارتی الیکشن میں شکست کھانے کے بعد بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ’تقررو تبادلوں‘ کا سلسلہ نہ روکا اور وزیر دفاع کو فارغ کردیا۔

اپنے ایک ٹویٹ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ وزیر دفاع مارک ایسپر کو ان کے عہدے سے برخاست کردیا گیا ہے، وہ ان کی خدمات پر شکر گزار ہیں۔

ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ کرسٹوفر سی ملر نگران وزیر دفاع ہوں گے اور وہ فوری اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے۔ امریکی صدر نے بتایا کہ کرسٹوفر ملر نیشنل کاؤنٹر ٹیرارزم سنٹر کے انتہائی باوقار ڈائریکٹر ہیں جن کے تقرر کی سینیٹ نے متفقہ طور پر منظوری دی ہے۔

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..