سیمی فائنل سے قبل انگلینڈ کو بڑا جھٹکا، اہم ترین کھلاڑی ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا 

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن )انگلش کرکٹ ٹیم کے جارحانہ مزاج اوپنر جیسن روئے انجری کے باعث ٹی ٹوینٹی ورلڈکپ سے باہر ہوگئے۔

تفصیلات کے مطابق انگلینڈکے اوپنر جیسن روئے سپر 12 مرحلے کے آخری میچ میں پنڈلی میں انجری کی وجہ سے جنوبی افریقا کے خلاف بیٹنگ مکمل نہیں کرسکے تھے۔انگلش کرکٹ بورڈ نے جیسن روئے کی جگہ دائیں ہاتھ کے بیٹسمین جیمز وینس کو ورلڈکپ اسکواڈ میں شامل کرلیا ہے۔

واضح رہے کہ انگلینڈ نے 10 نومبر کو نیوزی لینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے پہلے سیمی فائنل میں ابو ظبی میں مدمقابل ہونا ہے۔

JUST IN: Jason Roy is out of the remainder of the #T20WorldCup with a calf injury. James Vince has been added to England's squad as his replacement. pic.twitter.com/AP86xqEk84