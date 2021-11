ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے باہر ہونے کے بعد کوہلی نے ٹویٹر پر پہلا پیغام جاری کر دیا

دبئی (ویب ڈیسک) ٹی ٹوینٹی ورلڈکپ سے سفر ختم ہونے کے بعد بھارتی کپتان ویرات کوہلی کی جانب سے بھارتی شائقین اور ساتھی کھلاڑیوں کیلئے پوسٹ شیئر کی گئی۔

تفصیلات کے مطابق ویرات کوہلی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ساتھی کھلاڑیوں کے ہمراہ کچھ تصاویر شیئر کیں اور ساتھ ہی ورلڈکپ سے باہر ہونے پر افسوس کا اظہار کیا۔بھارتی کپتان نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ ’’ہم سب ساتھ مل کر اپنے مقصد کو حاصل کرنے نکلے تھے لیکن بدقسمتی سے کامیاب نہ ہوسکے، اس وقت ہم سے زیادہ مایوس کوئی نہیں‘‘۔

Together as one we set out to achieve our goal.Unfortunately we fell short and no one is more disappointed than us as a side.The support from all of you has been fantastic and we are grateful for it all.We will aim to come back stronger and put our best foot forward. Jai Hind???????????? pic.twitter.com/UMUQgInHrV