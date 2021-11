آسٹریلوی شہری اور وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرا اکرم پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان میچ میں کسے سپورٹ کریں گی؟ پیغام جاری کر دیا

کراچی (ویب ڈیسک) آئی سی سی مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا دوسرا سیمی فائنل پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلا جائے گا اور اب سوشل میڈیا صارفین نے سابق کرکٹر وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرا سے ایک اہم سوال کرلیا ہے۔

مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر سمرا طارق نامی صارف نے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ہونے والے سیمی فائنل کے پوسٹر کی تصویر شیئر کی۔

I want to know from all of you ??? Which team do you guys think I will cheer for??? #AUSvsPAK #T20WorldCup https://t.co/kSgaWqariM