اسلام آباد ( ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم عمران خان نے عالمی برادری سے افغان عوام کو درپیش مسائل سے نکلنے میں مدد کرنے کی اپیل کر دی ، وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان میں انسانی بحران کو جنم لینے سے روکنا عالمی برادری کی ذمہ داری ہے ۔

وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر کہا کہ میں افغانستان میں انسانی بحران سے متعلق کئی بار خبردار کر چکا ہوں، اب ورلڈ فوڈ پروگرام کے سربراہ نے بھی خبردار کیا ہے ۔

I have been warning of this humanitarian crisis in Afghanistan. Now WFP chief issues alert. Pak will continue to provide all possible relief but int community must act now. It has moral obligation to avert this humanitarian disaster confronting Afghan ppl.https://t.co/SYt9QChyUK